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Киноафиша Троицка Кинотеатры Континент Синема Троицк

Континент Синема Троицк

Троицк
Адрес
г. Троицк, ул. Советская, 46
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Телефон

8 (35163) 2-55-43

Позвонить

8-951-446-80-67

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Билеты от 200 ₽
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О кинотеатре

Кинотеатр «Континент» в Троицке находится в особняке XIX века по адресу: ул. Советская, д.46.

После капитального ремонта, проведенного в начале 2000-ых годов,  зрителей приглашают два комфортных кинозала на 267 и 86 мест. Зрительные залы оборудованы передовой проекционной техникой, звуком Dolby, сферическими экранами, удобными креслами, кондиционерами. 
В репертуаре — разножанровые новинки современной киноиндустрии и популярные фильмы прошлых лет.
В фойе расположен попкорн-бар и зона игровых автоматов.

 

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Континент» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Кафе
Игровая зона
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Расписание сеансов в кинотеатре Континент Синема Троицк
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
Сегодня 1 сеанс
16:45 ...
Закулисье реальности
Закулисье реальности
Сегодня 2 сеанса
21:30 от 300 ₽ 23:40 от 250 ₽ ...
Зверолюция
Зверолюция
Сегодня 3 сеанса
10:20 от 200 ₽ 12:55 от 200 ₽ 14:50 от 220 ₽ ...
Майкл
Майкл
Сегодня 1 сеанс
19:00 от 300 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

annatask 16 августа 2017, 20:39
Впечатление от посещения данного кинотеатра у меня, гостьи города и жительницы крупного соседнего города, в котором кинотеатров множество, осталось… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 17 августа 2017, 10:53
Анна, здравствуйте!
Благодарим вас за честный и полный подробностей отзыв. Ваше сообщение будет передано руководству кинотеатра в ближайшее… Читать дальше…
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Фильмы в кинотеатре Континент Синема Троицк

Сегодня 16 Завтра 17 чт 18 пт 19 сб 20 вс 21 пн 22 вт 23 ср 24
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 комедия, драма 2026, США
2D
16:45
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
21:30 от 300 ₽ 23:40 от 250 ₽
Зверолюция
Зверолюция анимация 2026, Испания
2D
10:20 от 200 ₽ 12:55 от 200 ₽ 14:50 от 220 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
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2026, Россия, комедия
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