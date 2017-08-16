Кинотеатр «Континент» в Троицке находится в особняке XIX века по адресу: ул. Советская, д.46.

После капитального ремонта, проведенного в начале 2000-ых годов, зрителей приглашают два комфортных кинозала на 267 и 86 мест. Зрительные залы оборудованы передовой проекционной техникой, звуком Dolby, сферическими экранами, удобными креслами, кондиционерами.

В репертуаре — разножанровые новинки современной киноиндустрии и популярные фильмы прошлых лет.

В фойе расположен попкорн-бар и зона игровых автоматов.

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