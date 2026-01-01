Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Колония»
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Киноафиша Троицка
Подборки фильмов в прокате
Подборки фильмов в прокате
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого июня
10 фильмов
Ужасы перед сном
3 фильма
Российское кино
4 фильма
Самые ожидаемые фильмы
24 фильма
Остросюжетное кино!
8 фильмов
Порадуй ребенка: лучшие фильмы для детей
14 фильмов
Фильмы для романтического свидания!
4 фильма
Псс.. Хочешь немного посмеяться? Самые смешные фильмы в прокате
13 фильмов
Напугай меня! Лучшие фильмы ужасов в прокате
7 фильмов
Основано на реальных событиях
4 фильма
Наше кино!
12 фильмов
Рейтинги фильмов
Премьеры, которые ждут в прокате, топ фильмов по годам и жанрам, единый рейтинг всех фильмов.
Самые ожидаемые фильмы
602
Сумерки. Сага. Затмение
5 ноября 2026
403
Очень страшное кино 6
18 июня 2026
315
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
10 декабря 2026
193
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
11 февраля 2027
185
Мстители: Доктор Дум
17 декабря 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.0
Убить Билла: Кровавое дело целиком
8.9
Котята учатся летать
8.8
Проект «Конец света»
8.8
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
8.8
Ателье колдовских колпаков
Топ 1000 лучших фильмов
9.6
Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined
9.1
Побег из Шоушенка
9.1
BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG
9.0
Stray Kids: The dominATE Experience
9.0
Убить Билла: Кровавое дело целиком
3 важных совета доктора Мясникова для пенсионеров 70+: сохранят здоровье и продлят жизнь на годы
Облила теплицу по кругу – муравьи побежали врассыпную: залила в лейку «чудо» из аптеки за копейки – быстро и мощно
Наставление академика Бехтерева для российских пенсионеров: 3 признака, что ваш мозг начал угасать – как теперь его спасать?
«Игра престолов» нервно курит в сторонке: START, Wink и Okko готовят сразу 3 необычных российских сериала — №2 жду ради Янковского
Ко мне, Мухтар! Только выросшие в СССР угадают фильмы по котам и собакам: проверьте, насколько хорошо помните советское кино (тест)
1 000 000 долларов за эпизод: самый дорогой сериал в России сняли в лихие 90-е — обошелся даже дороже «Бригады»
3 детектива понравились мне не меньше «Первого отдела»: в №2 играет Фома из «Невского»
5 фильмов СССР задают летнее настроение до сих пор: сможете узнать их по кадрам в тесте?
Лютая смесь Ричи и Тарантино от создателя «Дэдпула»: боевик с оценкой 7.7 отличается от всего того, что вы видели с Питтом раньше
Сон для слабаков: включите один из этих 7 российских детективов — и до рассвета вас не оторвать (без «Невского» и «Первого отдела»)
Тут вам и Марат, и Пальто: этот российский сериал подозрительно похож на «Слово пацана» — вот только он вышел раньше
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