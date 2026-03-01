Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Театр в кино: Принц и нищий
Расписание сеансов Театр в кино: Принц и нищий, 2026 в Томске
Расписание сеансов Театр в кино: Принц и нищий, 2026 в Томске
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
вс
15
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Театр в кино: Принц и нищий»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Киномакс
г. Томск, ул. Розы Люксембург, д. 73
2D
15:00
от 500 ₽
