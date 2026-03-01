Зрители высчитали все сами: так сколько лет хулиганке из «Маши и Медведя»?

Где еще 10 серий? Почему 5-й сезон «Первого отдела» вышел короче — ответ найден

Если нет подписки на стриминги: сериал «Камбэк» с Петровым покажут по ТВ в марте — какой канал включать и когда

География советского кино: вспомните, где происходило действие 5 легендарных фильмов (тест для истинных знатоков)

Отстоял честь СССР: вот что ответил Высоцкий на провокацию журналиста из США

«Аватаров» 4 и 5 могут заменить книгами: Кэмерон готов отменить сиквелы и раскрыть финал франшизы хоть завтра

Зумеры написали 5 отзывов на фильмы СССР: только знатоки поймут, что за картина похожа на «Пункт назначения» (тест)

Этой фразой из «Мастера и Маргариты» мужчины 20 лет оправдывают свои загулы: а Воланд имел в виду совсем другое

Следом за «Первым» появится и «Разбойный отдел»: героев уже называют заменой Шибанову и Брагину

«Врата Штейна» на минималках: «Союзмультфильм» выпустил научпоп-мультик для юных зрителей — любители «Гравити Фолз» оценят