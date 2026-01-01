Этой закуской в СССР повально пичкали детей, а в США ее не ели даже собаки: «Дешевый суррогат»

Ну зачем я только сыпал соль в стиралку? Хотел, чтобы одежда стала мягче и быстрее высыхала, а в итоге попал на 10 000 рублей

Пара капель на ведро воды – и полы не мою целый месяц: грязи не останется даже после детей и животных

Алкоголик, пошляк, тот еще интриган: всю правду про Алешу Поповича в «Богатырях» показывать побоялись – мульт превратился бы в «Игру престолов»

Один из главных шедевров Тарантино пересняли в Индии – зрители ремейка «умерли от кринжа»: «Было сносно, а потом они начали танцевать»

«Фишер» победил на премии «Русский детектив», но есть нюанс: речь про версию без Янковского, Снигирь и Петрова

Тайна султана Сулеймана: «туалетная» привычка, о которой умолчали в «Великолепном веке», могла продлить ему жизнь до 71 года

Пока «Соло прокачки 3» все нет, в июле выходит его «близнец»: тут тоже поднимают уровень, а герой похож на Джин-ву

Детям — мороженое, его бабе — цветы, а вам тест по «Приключениям Буратино»: вспомните 7 деталей из музыкальной сказки СССР

Не жалею, что включила 3 свежих детектива из России: скрасят вечер, пока ждете «Первый отдел» и «Невский»