Засыпаю солью гвоздику – и проблем не знаю: крутой лайфхак решит сразу 2 проблемы в доме

Дополнительные зимние каникулы: школьники будут отдыхать на неделю больше уже с 2027 года

Массивная душевая кабина выглядит как "колхозный привет из прошлого": 3 стильные замены, которые проще в уборке

«Лицо знакомое, а фильм-то какой?» Угадайте 7 забытых советских картин по одному кадру (тест)

Мы 20 лет смотрели неправильного «Константина»: из фильма вырезали целую линию с демоном и объяснение финала

Мир летит к чертям не только в «Атаке титанов»: 3 аниме 2025-го про апокалипсис – №1 оценили на 8 баллов

Израильский хит пересняли в России, США и Корее, но лишь наш ремейк уделал оригинал: от триллера с Меньшиковым «сутки приходила в себя»

Комедий в СССР сняли много, но угадать в тесте нужно лишь одну: присмотритесь к иностранной афише

В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей

«Россияне уже от сказок блюют»: из 67 российских фильмов за лето окупился 1— и это не «Колобок» или «Холоп 3»