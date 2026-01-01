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Скоро в прокате «Хранитель камфорного дерева»
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Наследник
Расписание сеансов Наследник, 2025 в Томске
Расписание сеансов Наследник, 2025 в Томске
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Майкл
Рецензия
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2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Школа магических зверей. Хранители чуда
Отзывы
2025, Германия, приключения, семейный, фэнтези
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Пожелтевшие подушки спасаю за 15 минут без стиралки: 2 копеечных ингредиента сделают их белыми как в отеле
Выбросила кондиционер, узнав, что добавляют в стирку горничные — старые полотенца стали мягкими как облако
«Квас — и точка»: шеф-повар раскрыл настоящий рецепт окрошки, и в нем нет половины привычных ингредиентов — рецептом тоже поделился
3 детектива понравились мне не меньше «Первого отдела»: в №2 играет Фома из «Невского»
Этот детектив с Деревянко похож на «Ликвидацию» и «Место встречи»: «Посмотрела через 10 лет заново – такой интересный!»
Лютая смесь Ричи и Тарантино от создателя «Дэдпула»: боевик с оценкой 7.7 отличается от всего того, что вы видели с Питтом раньше
«Атмосфера "Экзорциста", жестокость "Зелёной комнаты" и безысходность "Реинкарнации"»: у этого хоррора неспроста 96% свежести на RT — жуткий до мурашек
Тут вам и Марат, и Пальто: этот российский сериал подозрительно похож на «Слово пацана» — вот только он вышел раньше
Сон для слабаков: включите один из этих 7 российских детективов — и до рассвета вас не оторвать (без «Невского» и «Первого отдела»)
Фильмы Диснея, конечно, отличные, но у Толкина вызывали отвращение: навсегда запретил снимать ему «Властелина»
В «Д'Артаньяне и трех мушкетерах» 47 лет не замечали ляп: все смотрели на гасконца, а надо было на коня
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