Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Томске

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Томске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 3 Завтра 4 чт 5 пт 6
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Киномакс г. Томск, ул. Розы Люксембург, д. 73
2D
18:40 от 800 ₽ 19:00 от 450 ₽
Кинополис г. Томск, пр. Ленина, 217, стр. 2, ТРЦ «Мегаполис»
2D
18:55 от 550 ₽
