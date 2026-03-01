Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Globe: Буря
Расписание сеансов Globe: Буря, 2014 в Томске
18 марта 2026
Расписание сеансов Globe: Буря, 18 марта 2026 в Томске
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
ср
18
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Globe: Буря»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Киномакс
г. Томск, ул. Розы Люксембург, д. 73
2D, SUB
19:00
от 500 ₽
