Кинополис г. Томск, пр. Ленина, 217, стр. 2, ТРЦ «Мегаполис»
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
2D
18:40 от 1200 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
18:55 от 550 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
21:25 от 500 ₽ 22:50 от 550 ₽
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Титаник
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
2025, США, триллер
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
