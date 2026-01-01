Оповещения от Киноафиши
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Горничная
триллер
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Цинга
мистика, триллер, драма
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кинотеатры рядом
1.5
км
Fакел
ул. Красноармейская, 120, ТРЦ «Факел»
5
1.9
км
Goodwin
Комсомольский просп., 13б, ТРЦ «Изумрудный город»
5
2.6
км
Аэлита
просп. Ленина, 78
5
3.9
км
Киномакс
ул. Розы Люксембург, д. 73
5
5.4
км
Кинополис
пр. Ленина, 217, стр. 2, ТРЦ «Мегаполис»
5
