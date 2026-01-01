Оповещения от Киноафиши
Киноклуб Пионер (Томск) на карте

Кинотеатр Пионер (Томск) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

1.5 км
Fакел ул. Красноармейская, 120, ТРЦ «Факел»
5
1.9 км
Goodwin Комсомольский просп., 13б, ТРЦ «Изумрудный город»
5
2.6 км
Аэлита просп. Ленина, 78
5
3.9 км
Киномакс ул. Розы Люксембург, д. 73
5
5.4 км
Кинополис пр. Ленина, 217, стр. 2, ТРЦ «Мегаполис»
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Титаник
Титаник
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
