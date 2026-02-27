Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Томска Кинотеатры Кинополис Расписание сеансов кинотеатра «Кинополис»

Расписание сеансов кинотеатра «Кинополис»

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Гигант
Гигант драма, спорт 2025, США
2D
21:05 от 550 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
22:45 от 1200 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
21:25 от 500 ₽ 22:50 от 550 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
15:40 от 500 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
14:40 от 550 ₽ 16:25 от 1200 ₽ 23:15 от 550 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
15:10 от 500 ₽ 17:15 от 500 ₽ 19:20 от 500 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
23:40 от 500 ₽
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
2D
18:40 от 1200 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
17:00 от 550 ₽ 19:25 от 500 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
14:35 от 550 ₽ 16:45 от 550 ₽ 18:55 от 550 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
23:55 от 500 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
17:25 от 500 ₽ 20:45 от 1200 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Намек на смерть Фреда Уизли были, но не заметили: пересмотрела «Гарри Поттера» и все поняла
Такого в мире «Игры престолов» еще не было: раскрыт сюжет первой серии нового сезона «Дома дракона»
Думали, Есаулов — это только «Ментовские войны»? Вот его проекты, которые вы могли пропустить (Боярская в одном из них шикарна)
Об этих интерьерах мечтала половина СССР: вспомните 5 фильмов по спальням и гостиным (тест для внимательных)
Весенние «Елки» с Куценко, Серебряковым и Ералашем из «Слова пацана»: в марте выйдет много фильмов, но «Тюльпаны» — особенные
«Первому отделу» до него – как до Луны: только один российский детектив за 5 лет смог переплюнуть «Невского»
Под 1 000 000 просмотров за пару часов: мультяшной Маше наконец стукнуло 18 – косынка все та же, в остальном не узнать (фото)
От создателей «Первого отдела»: НТВ готовит сразу 2 ответа «Ландышам»
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
От сумы, да от Фомы: сценарист «Невского» сделал еще 2 крутых детектива с Паламарчуком – №1 о КГБ (и с Брагиным-злодеем!)
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше