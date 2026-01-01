Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Кинополис (Томск) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

1.5 км
Киномакс ул. Розы Люксембург, д. 73
5
3.5 км
Аэлита просп. Ленина, 78
5
3.6 км
Goodwin Комсомольский просп., 13б, ТРЦ «Изумрудный город»
5
6 км
Fакел ул. Красноармейская, 120, ТРЦ «Факел»
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
