ТРЦ «Мегаполис» - крупный четырехуровневый торгово-развлекательный центр в Томске площадью более 80 тысяч квадратных метров, включающий в себя торговые зоны, развлекательные площадки и современный мультиплекс. ТРЦ «Мегаполис» расположен в Ленинском районе Томска на пересечении Бердской улицы и проспекта Ленина, в пешей доступности от остановок общественного транспорта.

На территории торгового центра «Мегаполис» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (H&M, «Снежная Королева», Colin’s, «Эконика», O’STIN, Дятьково, Лазурит, Pelican, Саквояж, Leran, Ellipse, Фасон, FUSION и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Reebok и др.), магазин товаров для дома («ОРМАТЕК», «Аскона» и др.), фирменные магазины техники (Samsung и др.), магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров (TOY.RU и др.), магазины парфюмерии и косметики («Сибирский цирюльник», Yves Rocher и др.), ювелирные салоны («Адамас», 585GOLD, Pandora, SUNLIGHT и др.), магазин часов, туристическое агентство, книжный магазин, салон оптики, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Билайн», «Связной», «МТС», «Tele2 Россия», Yota и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, салон красоты, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Альфа-Банк», «Сбербанк», «Росбанк» и др.), зоомагазин, комната матери и ребенка, аптека, химчистка, семейная парикмахерская «Чуб-Чик», платежные терминалы и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Мегаполис» функционируют современный многозальный кинотеатр «Кинополис», продовольственный супермаркет «Быстроном», мебельные магазины («Шатура-мебель», «Город мебели» и др.), «Посуда-центр», супермаркет товаров для детей «Детский мир», супермаркеты бытовой техники и электроники («Эльдорадо» и др.), гипермаркет спортивных товаров «Спортмастер», парк развлечений City Park (лабиринт, 5D-кинотеатр, игровые автоматы) и детская игровая комната Magic Room.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено множество кафе и ресторанов («33 Пингвина», Subway, «Сибирское Бистро», Jumpo, ICE COOL, Sunrise, «Папа Джонс» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Мегаполис» есть бесплатная автомобильная парковка на 1350 машиномест.

Адрес:

г. Томск, пр. Ленина, д. 217, стр. 22

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Мегаполис» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по проспекту Ленина до остановки «Бердская улица» (200 метров до ТРЦ)

на маршрутках № 5, 12, 12а, 17, 20, 32, 38

на троллейбусе № 2

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Мегаполис»: 10.00 – 22.00;

Супермаркет «Быстроном»: 09.00 — 22.00;

Парк развлечений «CityPark» (лабиринт, 5D-кинотеатр, игровые автоматы): 10.00 — 00.00;

Детская игровая комната «Magic Room»: 10.00 — 22.00;

Кинотеатр «Кинополис»: 10.00 — 02.00;