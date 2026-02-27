Кинотеатр «Кинополис» находится на 3-м этаже современного ТРК «Мегаполис» по адресу пр. Ленина, 217. Здесь все предусмотрено для приятного отдыха.

«Кинополис» в Томске — это цифровой 6-ти зальный мультиплекс, одновременно вмещающий свыше 950 зрителей. Каждый кинозал имеет свой уникальный стиль.

В трех залах Classic hall можно увидеть разножанровое кино.

Зал Love hall отличается стильным интерьером, в нем установлены диванчики для двоих и демонстрируются киноленты о любви.

В INvision-зале — боевики, экшен, фэнтэзи и другие фильмы, полные захватывающих приключений.

Зал Action Hall предназначен для просмотра блокбастеров и фильмов, насыщенных спецэффектами. Зрителей ждут удивительные ощущения от идеального изображения, создаваемого проектором с 4К разрешением, от безукоризненного звука от системы Dolby Atmos и кресел D-BOX.

В холле имеется консешн-бар с поп-корном и легкими напитками, а отведать ароматный кофе, разнообразные десерты и коктейли можно в лаунж-баре Cafe Jeans.

Рядом с кинотеатром «Кинополис» расположен парк развлечений Sity Park — это зона игровых автоматов и симуляторов, 5D-киноатракцион, детский лабиринт.