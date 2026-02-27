Оповещения от Киноафиши
Русский
Кинополис

Кинополис

Томск
Адрес
г. Томск, пр. Ленина, 217, стр. 2, ТРЦ «Мегаполис»
Телефон

+7 (3822) 28-94-71 / бронирование

Билеты от 500 ₽
Сеть

Баргузин
ТРК
Расположен в ТРЦ «Мегаполис»

О кинотеатре

Кинотеатр «Кинополис» находится на 3-м этаже современного ТРК «Мегаполис» по адресу пр. Ленина, 217. Здесь все предусмотрено для приятного отдыха.

«Кинополис» в Томске — это цифровой 6-ти зальный мультиплекс, одновременно вмещающий свыше 950 зрителей. Каждый кинозал имеет свой уникальный стиль.

В трех залах Classic hall можно увидеть разножанровое кино.
Зал Love hall отличается стильным интерьером, в нем установлены диванчики для двоих и демонстрируются киноленты о любви.
В INvision-зале — боевики, экшен, фэнтэзи и другие фильмы, полные захватывающих приключений.
Зал Action Hall предназначен для просмотра блокбастеров и фильмов, насыщенных спецэффектами. Зрителей ждут удивительные ощущения от идеального изображения, создаваемого проектором с 4К разрешением, от безукоризненного звука от системы Dolby Atmos и кресел D-BOX.

В холле имеется консешн-бар с поп-корном и легкими напитками, а отведать ароматный кофе, разнообразные десерты и коктейли можно в лаунж-баре Cafe Jeans.

Рядом с кинотеатром «Кинополис» расположен парк развлечений Sity Park — это зона игровых автоматов и симуляторов, 5D-киноатракцион, детский лабиринт.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Диваны
2 голоса
Билеты от 500 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Кинополис
Гигант
Гигант
Сегодня 1 сеанс
21:05 от 550 ₽ ...
Горничная
Горничная
Сегодня 1 сеанс
22:45 от 1200 ₽ ...
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 2 сеанса
21:25 от 500 ₽ 22:50 от 550 ₽ ...
Драники
Драники
Сегодня 1 сеанс
15:40 от 500 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

2 голоса
Фильмы в кинотеатре Кинополис

Гигант
Гигант драма, спорт 2025, США
2D
21:05 от 550 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
22:45 от 1200 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
21:25 от 500 ₽ 22:50 от 550 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
