Виртуальный остров
Киноклуб Виртуальный остров (Томск) на карте
Торговый центр
Кинотеатр Виртуальный остров (Томск) на карте
400
метров
Fакел
ул. Красноармейская, 120, ТРЦ «Факел»
5
2.8
км
Аэлита
просп. Ленина, 78
5
3.3
км
Goodwin
Комсомольский просп., 13б, ТРЦ «Изумрудный город»
5
4.7
км
Киномакс
ул. Розы Люксембург, д. 73
5
6.2
км
Кинополис
пр. Ленина, 217, стр. 2, ТРЦ «Мегаполис»
5
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
