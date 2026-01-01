Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Томска Кинотеатры Виртуальный остров ТРЦ «СмайлCity»

ТРЦ «СмайлCity»

ТРЦ «СмайлCity»
Адрес
г. Томск, ул. Учебная, д. 48а
Показать на карте

ТРЦ «СмайлCity» - многофункциональный двухуровневый торгово-развлекательный центр в Томске площадью более 14 тысяч квадратных метров, включающий в себя торговые зоны, развлекательные площадки и современный мультиплекс. ТРЦ «СмайлCity» расположен в Кировском районе Томска на пересечении Учебной улицы и улицы Красноармеской, в пешей доступности от остановок общественного транспорта.

На территории торгового центра «СмайлCity» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (LUHTA, Kira Plastinina, Black Star Wear, Baon, TATUUM, O’STIN, Zolla, ТВОЁ, Black Star, Малина, Скорпион, Concept Club, Befree, Olar, Фэмили, BASCONI, ТомShoes, Respect, Монро, Трейс, kari, Milavitsa, INTIMISSIMI, CALSEDONIA, Sugarelle, Стиль парк, MARMALATO, Labra, Sabellina и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Nike и др.), магазин товаров для дома («Аскона» и др.), фирменные магазины техники, магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров («Буду мамой», kari KIDS и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’ЭТУАЛЬ», YVES ROCHER, e’llipse, Lush, Refan и др.), ювелирные салоны («Линии Любви», Lady Collection, Nomination, Hot Diamands и др.), магазин часов, туристическое агентство «Горящие туры», книжный магазин «Читай-город», салон оптики, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Appletomsk», «Мегафон», «Билайн», «Теле2», «МТС» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, студия дизайна бровей, салон красоты «Место под солнцем», центр фотоуслуг, ателье «Швейная помощь», банкоматы («Сбербанк», «ВТБ» и др.), зоомагазин, комната матери и ребенка, аптека, химчистка, Единое билетное пространство Kassy.ru, платежные терминалы и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «СмайлCity» функционируют современный продовольственный гипермаркет «ФУД city», мебельные магазины, супермаркет товаров для детей «Детский мир», супермаркеты бытовой техники и электроники («DNS» и др.) и детская игровая площадка.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено множество кафе и ресторанов (33 Пингвина, Subway, Сибирские блины, Yougumi, кофейня Baba Roma, «СушиМаке», Subway, Freshbar, «Суши Маке», Apels, «Сибирские блины», Baba Roma, кафе-кондитерская Ice Cream Rolls, Yogumi, Кафе-кондитерская «Пеки-Лола» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «СмайлCity» есть бесплатная автомобильная парковка.

Адрес:
г. Томск, ул. Учебная, д. 48а

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «СмайлCity» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по Красноармейской улице до остановки «Улица Герцена»

  • на маршрутке № 24

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «СмайлCity»: 10.00 – 22.00;
Супермаркет «Фуд Сити»: 08.00 — 23.00.

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
«Иногда начинают нести, что попало»: почему криминалисты смеются над сериалом «След» — проколы замечают не все зрители
Такого в мире «Игры престолов» еще не было: раскрыт сюжет первой серии нового сезона «Дома дракона»
В 2026 году все смотрят именно эти 3 турецких сериала: до сих пор держаться в топах рейтингов и сердцах зрителей
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Весенние «Елки» с Куценко, Серебряковым и Ералашем из «Слова пацана»: в марте выйдет много фильмов, но «Тюльпаны» — особенные
«Первому отделу» до него – как до Луны: только один российский детектив за 5 лет смог переплюнуть «Невского»
Под 1 000 000 просмотров за пару часов: мультяшной Маше наконец стукнуло 18 – косынка все та же, в остальном не узнать (фото)
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Про «Первый отдел» кричат из каждого утюга: но ИИ пошел дальше – превратил Брагина в героя аниме (посмотрели бы такое?)
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
От сумы, да от Фомы: сценарист «Невского» сделал еще 2 крутых детектива с Паламарчуком – №1 о КГБ (и с Брагиным-злодеем!)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше