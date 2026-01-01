ТРЦ «СмайлCity» - многофункциональный двухуровневый торгово-развлекательный центр в Томске площадью более 14 тысяч квадратных метров, включающий в себя торговые зоны, развлекательные площадки и современный мультиплекс. ТРЦ «СмайлCity» расположен в Кировском районе Томска на пересечении Учебной улицы и улицы Красноармеской, в пешей доступности от остановок общественного транспорта.

На территории торгового центра «СмайлCity» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (LUHTA, Kira Plastinina, Black Star Wear, Baon, TATUUM, O’STIN, Zolla, ТВОЁ, Black Star, Малина, Скорпион, Concept Club, Befree, Olar, Фэмили, BASCONI, ТомShoes, Respect, Монро, Трейс, kari, Milavitsa, INTIMISSIMI, CALSEDONIA, Sugarelle, Стиль парк, MARMALATO, Labra, Sabellina и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Nike и др.), магазин товаров для дома («Аскона» и др.), фирменные магазины техники, магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров («Буду мамой», kari KIDS и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’ЭТУАЛЬ», YVES ROCHER, e’llipse, Lush, Refan и др.), ювелирные салоны («Линии Любви», Lady Collection, Nomination, Hot Diamands и др.), магазин часов, туристическое агентство «Горящие туры», книжный магазин «Читай-город», салон оптики, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Appletomsk», «Мегафон», «Билайн», «Теле2», «МТС» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, студия дизайна бровей, салон красоты «Место под солнцем», центр фотоуслуг, ателье «Швейная помощь», банкоматы («Сбербанк», «ВТБ» и др.), зоомагазин, комната матери и ребенка, аптека, химчистка, Единое билетное пространство Kassy.ru, платежные терминалы и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «СмайлCity» функционируют современный продовольственный гипермаркет «ФУД city», мебельные магазины, супермаркет товаров для детей «Детский мир», супермаркеты бытовой техники и электроники («DNS» и др.) и детская игровая площадка.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено множество кафе и ресторанов (33 Пингвина, Subway, Сибирские блины, Yougumi, кофейня Baba Roma, «СушиМаке», Subway, Freshbar, «Суши Маке», Apels, «Сибирские блины», Baba Roma, кафе-кондитерская Ice Cream Rolls, Yogumi, Кафе-кондитерская «Пеки-Лола» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «СмайлCity» есть бесплатная автомобильная парковка.

Адрес:

г. Томск, ул. Учебная, д. 48а

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «СмайлCity» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по Красноармейской улице до остановки «Улица Герцена»

на маршрутке № 24

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «СмайлCity»: 10.00 – 22.00;

Супермаркет «Фуд Сити»: 08.00 — 23.00.