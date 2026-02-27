Кино-аттракцион «Виртуальный остров» в Томске находится на 2 этаже ТРЦ «Смайл сити» по адресу ул. Учебная, 48д.

В отличие от кинотеатра здесь нет привычного зрительного зала. Посетителей ждут невероятные приключения, благодаря спецэффектам в форматах 4D и 5D. Реалистичность происходящего достигается благодаря шлему виртуальной реальности Oculus Rift DK2.

Надевая этот шлем, вы сможете ощутить восторг от полета на воздушном шаре, погрузиться в глубины мирового океана, побывать на Марсе, стать гонщиком Формулы-1, покататься на гигантских качелях, а также прочувствовать различные эмоции в игровых развлечениях формата VR Party.

«Виртуальный остров» предлагает услуги организации дней рождения, свадеб, корпоративов и других мероприятий — вас ждут самые незабываемые впечатления.