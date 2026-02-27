Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Томска Кинотеатры Виртуальный остров

Виртуальный остров

Томск
Экран Выездной кинотеатр Взрослые Дети
Адрес
г. Томск, ул. Учебная, 48д, ТРЦ «СмайлCity», 2 этаж
Показать на карте
Телефон

+7 (906) 950-61-61 / бронирование

Позвонить
В избранное Уже в избранном
ТРК
Расположен в ТРЦ «СмайлCity»

О кинотеатре

Кино-аттракцион «Виртуальный остров» в Томске находится на 2 этаже ТРЦ «Смайл сити» по адресу ул. Учебная, 48д.

В отличие от кинотеатра здесь нет привычного зрительного зала. Посетителей ждут невероятные приключения, благодаря спецэффектам в форматах 4D и 5D. Реалистичность происходящего достигается благодаря шлему виртуальной реальности Oculus Rift DK2.

Надевая этот шлем, вы сможете ощутить восторг от полета на воздушном шаре, погрузиться в глубины мирового океана, побывать на Марсе, стать гонщиком Формулы-1, покататься на гигантских качелях, а также прочувствовать различные эмоции в игровых развлечениях формата VR Party.

«Виртуальный остров» предлагает услуги организации дней рождения, свадеб, корпоративов и других мероприятий — вас ждут самые незабываемые впечатления.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Coca-Cola
Pepsi
Диваны
В избранное Уже в избранном
Отзывы о кинотеатре

Скидки в кинотеатре
Специальное предложение!

Скидка 10% при заказе за 1 месяц, 20% при заказе за 2 месяца до мероприятия. Подробности уточняйте в кассах аттракциона

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше