ТРЦ «Fакел» - многофункциональный торгово-развлекательный центр в Томске, расположенный в Кировском районе города на пересечении Красноармейской улицы и улицы Усова, в пешей доступности от сквера «Студенческих отрядов» и «Дворца Зрелищ и Спорта».

На территории торгового центра «Fакел» находится несколько магазинов одежды, обуви и аксессуаров (Colin’s, «Эконика», O’STIN и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды, магазин товаров для дома («ОРМАТЕК» и др.), магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров (TOY.RU и др.), магазины парфюмерии и косметики, ювелирные салоны, салон оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («МТС» и др.), банкоматы («Альфа-Банк», «Сбербанк» и др.), аптека, химчистка, платежные терминалы и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Fакел» функционируют современный многозальный кинотеатр «Fакел», центр развлечений «Fакел» (боулинг, бильярд и др.) и спорт-бар.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено множество кафе и ресторанов («33 Пингвина», Subway, «Сибирское Бистро», Jumpo, ICE COOL, Sunrise, «Папа Джонс» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Fакел» есть бесплатная автомобильная парковка на 1350 машиномест.

Адрес:

г. Томск, ул. Красноармейская, 120

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Fакел» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по проспекту Ленина до остановки «Улица Усова» (300 метров до ТРЦ)

на маршрутке № 24

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Fакел»: понедельник—пятница: 10:00—04:00, суббота, воскресенье: 09:00—04:00;

БОУЛИНГ: