Томск
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Fакел
Отзывы о кинотеатре Fакел
Торговый центр
Мээримбек Маматов
18 декабря 2018, 18:00
Здравствуйте а когда будет кино бамблби трансформер
Киноафиша.инфо
24 декабря 2018, 15:37
Здравствуйте! Скорее всего не будет этого фильма.
Марина Ефимова
13 апреля 2022, 12:44
Прекрасное место. Удобное расположение, хорошая парковка, часто много свободных мест в зале. Супер вежливый и предупредительный персонал.
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Титаник
Рецензия
Отзывы
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Этот сериал НТВ неожиданно стал хитом на ИВИ: и нет, это не «Первый отдел» — в центре сюжета немецкая овчарка
«Смешариков» в космос запустит тот самый Лукьянов: новый мультфильм выйдет уже в 2026 году
Если не хочется ждать, эти 3 российских сериала уже доступны в Сети полностью: есть и комедия, и криминал
«Смело в топку»: финал «Первого отдела 5» стал для россиян «разочарованием года» – 6 сезон теперь предлагают отменить
Шесть лет НТВ вешали зрителям лапшу на уши, и в спецэпизоде «Первого отдела» это доказали: на Колесникова больно смотреть
В реальности Надюха боялась Васю: закадровые страсти «Любови и голубей» поймут только женщины
Фронтовика с «тупым лицом» не хотели снимать в «В бой идут одни старики»: на площадке довели до сердечного приступа
Мартовский тест для выросших на кино СССР: вспомните 5/5 фильмов по коту в кадре
Немец посмотрел нашу «Ликвидацию»: молчать не стал – сразу заявил, что «Гоцман обречен»
Пока все смотрели «Невский», этот детектив тихо обогнал его в рейтинге: в нем тоже играет Антон Васильев
Тест по «Бриллиантовой руке», который пройдут только самые внимательные фанаты советского кино
