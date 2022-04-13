Оповещения от Киноафиши
Адрес
г. Томск, ул. Красноармейская, 120, ТРЦ «Факел»
Телефон

+7 (3822) 55-55-50 / кинозал

+7 (3822) 55-55-23 / боулинг

Кинотеатр «Fакел» в городе Томске основался в развлекательном комплексе «Fакел» по адресу улица Красноармейская, 120.

Мультиплекс предусматривает один зал DolbyDigital с вместительностью 218 посадочных мест. Каждый зал оснащен современным оборудованием, благодаря которому демонстрируются фильмы в 3D-формате. Помимо зрительного зала в кинотеатре есть кафе-бар, боулинг, бильярд.

Территория здания предусматривает бесплатную автомобильную парковку. Купить попкорн, холодные или горячие напитки можно в кино-баре, он расположен в холле киноцентра.

Развлекательный комплекс «Fакел» является отличным местом для семейного отдыха, встреч с друзьями, а также для влюбленных пар. Основной контингент кинотеатра - дети и молодежь.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Игровая зона
6 голосов
Расписание сеансов в кинотеатре Fакел
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 2 сеанса
18:20 от 350 ₽ 20:35 от 350 ₽
Полное расписание и билеты

Марина Ефимова 13 апреля 2022, 12:44
Прекрасное место. Удобное расположение, хорошая парковка, часто много свободных мест в зале. Супер вежливый и предупредительный персонал.
Мээримбек Маматов 18 декабря 2018, 18:00
Здравствуйте а когда будет кино бамблби трансформер
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
18:20 от 350 ₽ 20:35 от 350 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Титаник
Титаник
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
