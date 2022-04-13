Кинотеатр «Fакел» в городе Томске основался в развлекательном комплексе «Fакел» по адресу улица Красноармейская, 120.

Мультиплекс предусматривает один зал DolbyDigital с вместительностью 218 посадочных мест. Каждый зал оснащен современным оборудованием, благодаря которому демонстрируются фильмы в 3D-формате. Помимо зрительного зала в кинотеатре есть кафе-бар, боулинг, бильярд.

Территория здания предусматривает бесплатную автомобильную парковку. Купить попкорн, холодные или горячие напитки можно в кино-баре, он расположен в холле киноцентра.

Развлекательный комплекс «Fакел» является отличным местом для семейного отдыха, встреч с друзьями, а также для влюбленных пар. Основной контингент кинотеатра - дети и молодежь.