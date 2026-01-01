Натираю кухонные полотенца мылом и отправляю в пакет: жир, кофе, ягоды — все пятна сходят уже через 5 минут

С первыми холодами закупаю на Ozon 2–3 метра таких ковриков — незаменимая вещь для дачи и дома

В сентябре лью 2 капли на ватный диск – и замшевая обувь как новая: ни грязи, ни засаленностей

Нашла 5 криминальных российских сериалов, чтобы не отлипать от экрана в сентябре: в №1 особенно хорош Устюгов

Если бы «Место встречи изменить нельзя» снимали в 2026-м: нашла идеальных кандидатов на роль Жеглова и Шарапова

«Мне понравилось, но…»: Безруков посмотрел «Одиссею», но россиянам – не советует (у шедевра Нолана есть одна серьезная проблема)

Только заставшие инфляцию, бандитизм и МММ пройдут на отлично: проверьте себя на знание культовых фильмов 90-х

Школьные годы чудесны... или все-таки ужасны? В этих 5 дорамах не дают четкий ответ, зато №4 – копия «Назад в будущее»

«Человек-паук» и «Обсессия» круты, но еще 3 фильма 2026-го – не хуже: вышли «тихо», а урвали 7.4+ на IMDb

«Метод» смотрели все, но этот сериал с Хабенским заслуживает не меньше славы: 8,6 на Иви за оммаж «Служебному роману»