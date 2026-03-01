Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Дополнительное время
Расписание сеансов Дополнительное время, 2026 в Тольятти
3 марта 2026
Расписание сеансов Дополнительное время, 3 марта 2026 в Тольятти
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
1
Завтра
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Дополнительное время»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Вега-фильм
г. Тольятти, ул. Юбилейная, 40, МТДЦ «Вега»
2D
10:00
от 300 ₽
14:20
от 300 ₽
Фактор кино
г. Тольятти, ул. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал»
2D
11:55
от 250 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
