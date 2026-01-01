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Скоро в прокате «Властелины Вселенной» 1
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Расписание сеансов Дополнительное время, 2026 в Тольятти

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Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
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