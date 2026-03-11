Оповещения от Киноафиши
«Ловушка для кролика»
Русский
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Тольятти 11 марта 2026

Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 11 марта 2026 в Тольятти

Сегодня 11 Завтра 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Mori Cinema г. Тольятти, Автозаводское шоссе, 6, ТРЦ «Парк Хаус»
2D
10:50 от 350 ₽ 11:45 от 380 ₽ 12:55 от 420 ₽ 15:00 от 450 ₽ 17:05 от 450 ₽ 19:10 от 490 ₽
Аэрохолл г. Тольятти, ул. Баныкина, 74, ТРЦ «Аэрохолл»
2D
11:30 от 330 ₽ 12:30 от 370 ₽ 13:30 от 370 ₽ 14:30 от 370 ₽ 15:45 от 400 ₽ 17:45 от 400 ₽ 19:45 от 420 ₽
Вега-фильм г. Тольятти, ул. Юбилейная, 40, МТДЦ «Вега»
2D
10:00 от 300 ₽ 11:50 от 340 ₽ 14:15 от 340 ₽ 16:10 от 370 ₽ 17:50 от 370 ₽ 19:45 от 420 ₽ 22:15 от 420 ₽
Космос г. Тольятти, ул. Карла Маркса, 57 
2D
10:25 от 300 ₽ 12:35 от 300 ₽ 14:40 от 300 ₽ 16:45 от 300 ₽
Мадагаскар г. Тольятти, ул. Льва Яшина, 14, ТРК «Мадагаскар»
2D
10:15 от 250 ₽ 12:20 от 250 ₽ 14:25 от 250 ₽ 16:25 от 250 ₽ 17:40 от 250 ₽ 18:30 от 250 ₽ 19:40 от 250 ₽ 20:35 от 250 ₽
Фактор кино г. Тольятти, ул. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал»
2D
10:10 от 260 ₽ 12:35 от 290 ₽ 14:10 от 290 ₽ 15:35 от 330 ₽ 16:20 от 330 ₽ 18:10 от 390 ₽ 19:20 от 390 ₽ 20:05 от 390 ₽
