3 самых многообещающих сериала, которые выйдут в марте 2026 года: №1 — новинка от Гая Ричи

В чем различия Харли Квинн в фильмах и комиксах? Даже отношения с Джокером были другие

На 8 марта — обязательно: что ждать от весенней комедии «Тюльпаны» — смешно уже в первые 10 секунд трейлера

В реальности Надюха боялась Васю: закадровые страсти «Любови и голубей» поймут только женщины

Фронтовика с «тупым лицом» не хотели снимать в «В бой идут одни старики»: на площадке довели до сердечного приступа

«Да я этого гада голыми руками задушу»: какого советского актера презирали фронтовики, но обожали коммунисты

Мартовский тест для выросших на кино СССР: вспомните 5/5 фильмов по коту в кадре

Темнокожая принцесса вместо бегемотихи? Реальная история «Красавицы» мрачнее, чем в кино – Пересильд прочла сценарий и рыдала 2 дня

Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»

«17 мгновений весны» обожают и сейчас, а вот что значит фамилия Штирлиц – знают не все (на Reddit выяснили)