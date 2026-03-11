Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Крик 7, 2026 в Тольятти

Mori Cinema г. Тольятти, Автозаводское шоссе, 6, ТРЦ «Парк Хаус»
2D
15:20 от 480 ₽ 17:50 от 480 ₽ 20:20 от 520 ₽ 22:50 от 520 ₽
Вега-фильм г. Тольятти, ул. Юбилейная, 40, МТДЦ «Вега»
2D
13:45 от 400 ₽ 18:00 от 500 ₽ 20:10 от 500 ₽
Космос г. Тольятти, ул. Карла Маркса, 57 
2D
16:40 от 350 ₽ 20:50 от 400 ₽ 23:05 от 350 ₽
Мадагаскар г. Тольятти, ул. Льва Яшина, 14, ТРК «Мадагаскар»
2D
14:40 от 290 ₽ 18:40 от 390 ₽ 20:40 от 390 ₽
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
