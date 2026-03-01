Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Формула 1, 2025 в Тольятти

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Космос г. Тольятти, ул. Карла Маркса, 57 
2D, SUB
19:00 от 396 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
