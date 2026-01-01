Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки Расписание сеансов Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки, 2017 в Тольятти 8 марта 2026

Расписание сеансов Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки, 8 марта 2026 в Тольятти

Билеты
Вся информация о фильме
вс 8
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Mori Cinema г. Тольятти, Автозаводское шоссе, 6, ТРЦ «Парк Хаус»
2D
15:30 от 390 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Васильев все-таки вернется на НТВ этой весной: осталось дождаться конца «Первого отдела»
Намек на смерть Фреда Уизли были, но не заметили: пересмотрела «Гарри Поттера» и все поняла
Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата
«Первому отделу» до него – как до Луны: только один российский детектив за 5 лет смог переплюнуть «Невского»
Об этих интерьерах мечтала половина СССР: вспомните 5 фильмов по спальням и гостиным (тест для внимательных)
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше