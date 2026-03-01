Одна фраза Жеглова едва не лишила жизни Шарапова: эта промашка в финале «Места встречи» на деле — роковая ошибка

«Каждая серия как удар током»: этот детективный сериал от OKKO держит зрителей в напряжении одним анонсом

«Резервация» без ожидания: весь сезон целиком уже можно смотреть онлайн — 8 серий антиутопии ждут

В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест)

Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов

Виновна или это игра сценаристов? Вокруг Веры в «Первом отделе 5» кипят страсти

Россиянки смотрят тру-крайм про маньяков перед сном: почему люди подсели на истории без счастливого конца

«Когда Ливанов надевает очки, сердце тает»: что британцы думают про советского Шерлока – не зря же он получил орден

Ждать до 2027 не придётся: что включить после «Рыцаря Семи Королевств»

5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт