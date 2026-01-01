Оповещения от Киноафиши
Mori Cinema г. Тольятти, Автозаводское шоссе, 6, ТРЦ «Парк Хаус»
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
13:25 от 300 ₽ 16:05 от 300 ₽ 18:45 от 300 ₽ 21:25 от 300 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
13:35 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 15:55 от 300 ₽ 17:20 от 300 ₽ 18:15 от 300 ₽ 19:40 от 300 ₽ 20:35 от 300 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
13:45 от 300 ₽ 15:10 от 300 ₽ 17:40 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 21:30 от 300 ₽
