Киноафиша Тольятти Кинотеатры Сети кинотеатров MORI CINEMA

Сеть кинотеатров MORI CINEMA в Тольятти

Тольятти
О сети

История сети кинотеатров MORI CINEMA начинается с шестизального кинотеатра, открытого в 2007 году в Санкт-Петербурге и спроектированного с учетом организации максимально комфортного просмотра кинофильмов и отдыха. В дальнейшем компания при открытии новых кинотеатров в различных регионах оснащала свои проекты новейшим кинопроекционным оборудованием и современной акустической аппаратурой для полного погружения в любимое кино. Таким образом, в активе сети кинотеатров MORI CINEMA появились суперсовременные залы ATMOS.

 

На сегодняшний день, ежедневно тысячи зрителей в Москве, Мытищи, Красногорске, Пушкино, Санкт-Петербурге, Волгограде, Красноярске, Тольятти и Череповце приобретают билеты в кинотеатры MORI CINEMA, чтобы насладиться лучшими новинками проката в комфортных залах с системами кинотрансляции 2D, 3D и новейшими аудиосистемами Dolby Atmos.
А современный дизайн кинотеатров – создает позитивную атмосферу и хорошее настроение гостям.

Для зрителей, особенно ценящих высокую степень комфорта и качество услуг, сеть кинотеатров MORI CINEMA предоставляет VIP залы.

 

MORI CINEMA не останавливается на достигнутом и продолжает развивать свою сеть, используя все самые последние разработки в области премиум-просмотра контента в 2D и 3D, и расширять сеть кинотеатров, чтобы быть ближе к зрителям.

В других городах
Волгоград, Красногорск, Красноярск, Москва, Мытищи, Пушкино, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Череповец
Кинотеатры
Mori Cinema
Автозаводское шоссе, 6, ТРЦ «Парк Хаус»
14 отзывов
Все кинотеатры
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
