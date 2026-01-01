Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной»
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км
Mori Cinema
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6.1
км
Мадагаскар
ул. Льва Яшина, 14, ТРК «Мадагаскар»
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7.3
км
Фактор кино
ул. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал»
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9.3
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Обсессия
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2025, США, ужасы
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