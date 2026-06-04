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Расписание сеансов кинотеатра «Космос»

Сегодня 4 Завтра 5
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
23:30 от 350 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
14:00 от 350 ₽ 17:15 от 400 ₽
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 комедия, драма 2026, США
2D
21:05 от 450 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
14:30 от 350 ₽ 19:10 от 450 ₽ 21:20 от 450 ₽
Космическая Машка
Космическая Машка комедия 2026, Россия
2D
15:20 от 400 ₽
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
2D
15:35 от 400 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
16:40 от 400 ₽ 19:40 от 450 ₽ 22:15 от 450 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной комедия 2026, Россия
2D
13:05 от 350 ₽ 17:25 от 400 ₽
Обсессия
Обсессия ужасы 2025, США
2D
23:25 от 350 ₽
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
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