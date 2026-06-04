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Скоро в прокате «Холоп 3»
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Расписание сеансов кинотеатра «Космос»
Расписание сеансов кинотеатра «Космос»
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
2D
23:30
от 350 ₽
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
2D
14:00
от 350 ₽
17:15
от 400 ₽
Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
2D
21:05
от 450 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
14:30
от 350 ₽
19:10
от 450 ₽
21:20
от 450 ₽
Космическая Машка
комедия
2026, Россия
2D
15:20
от 400 ₽
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
2D
15:35
от 400 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
16:40
от 400 ₽
19:40
от 450 ₽
22:15
от 450 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
2D
13:05
от 350 ₽
17:25
от 400 ₽
Обсессия
ужасы
2025, США
2D
23:25
от 350 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
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