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Скоро в прокате «Холоп 3»
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Кинотеатры рядом
2.9
км
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ул. Баныкина, 74, ТРЦ «Аэрохолл»
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Mori Cinema
Автозаводское шоссе, 6, ТРЦ «Парк Хаус»
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5.2
км
Мадагаскар
ул. Льва Яшина, 14, ТРК «Мадагаскар»
5
6.8
км
Фактор кино
ул. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал»
5
9.4
км
Вега-фильм
ул. Юбилейная, 40, МТДЦ «Вега»
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2026, США, ужасы, фантастика
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2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Обсессия
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2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
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