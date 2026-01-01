С понедельника по воскресенье билет по 150 рублей при предъявлении студенческого или справки из школы (паспорта / свидетельства о рождении), а также по картам ISIC. На один предъявленный документ из списка - один билет со скидкой. Не действует в предпраздничные и праздничные дни и на спецпроекты кинотеатра.​ Для получения билетов по акции, сообщите кассиру о вашей скидке до момента совершения покупки. Акции и скидки не действуют на меморандумные фильмы.