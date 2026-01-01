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Скидки и акции в кинотеатре Космос

Скидки в кинотеатре Вся информация о кинотеатре

Скидка в день рождения

​При покупке билета получаете скидку 50% на один билет для именинника. Акция действует при предъявлении паспорта (документа, подтверждающего дату рождения) за 3 дня до/после Дня рождения.​ Для получения билетов по акции, сообщите кассиру о вашей скидке до момента совершения покупки. Акции и скидки не действуют на меморандумные фильмы.

В день рождения
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Скидка студентам и школьникам

С понедельника по воскресенье билет по 150 рублей при предъявлении студенческого или справки из школы (паспорта / свидетельства о рождении), а также по картам ISIC. На один предъявленный документ из списка - один билет со скидкой. Не действует в предпраздничные и праздничные дни и на спецпроекты кинотеатра.​ Для получения билетов по акции, сообщите кассиру о вашей скидке до момента совершения покупки. Акции и скидки не действуют на меморандумные фильмы.

Школьникам Студентам
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Кинобудни

Во вторник и среду все фильмы по акции "Кинобудни" всего за 150 рублей ! Фильмы, которые участвуют в акции можно узнать на кинокассе или позвонив по номеру 7777-31.

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Скидка детям

​Детям 3-7 лет (включительно) на фильмы и мультфильмы (только 0+, 6+) стоимость билета фиксировано 150 рублей. Детям до 3-х лет без места (на руках у взрослого) в зал вход бесплатный. Билеты со скидкой доступны только при покупке взрослого билета. На один билет для взрослого - не более 3-х детских билетов. Желательно иметь документ, подтверждающий возраст ребёнка. ​ Для получения билетов по акции, сообщите кассиру о вашей скидке до момента совершения покупки. Акции и скидки не действуют на меморандумные фильмы.

Детям
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Скидка группам

​Билеты для группы от 15 человек по предварительному бронированию по тел. 77-77-31 действует специальная цена на билеты. 1 сопровождающий на группу детей от 15 человек допускается на сеанс бесплатно.​

Коллективные заявки
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Социальная скидка

​Для пенсионеров (ветеранов, инвалидов и людей с ограниченными возможностями) на все сеансы с понедельника по воскресенье цена билета 150 рублей. На одно удостоверение - один билет со скидкой. Не действует на спецпроекты кинотеатра (кинофестивали, концерты, документальное кино и т.д).​ Для получения билетов по акции, сообщите кассиру о вашей скидке до момента совершения покупки. Акции и скидки не действуют на меморандумные фильмы.

Пенсионерам Инвалидам Ветеранам ВОВ
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Скидка 10% по карте постоянного гостя

​Карту выдают в кассе всем гостям. Скидка 10% не действует на фильмы по акции Фильм Дня и спецпроекты кинотеатра (кинофестивали, концерты, документальное кино и т.д).​ Для получения билетов по акции, сообщите кассиру о вашей скидке до момента совершения покупки. Акции и скидки не действуют на меморандумные фильмы.

Владельцам карт
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