Кинотеатр «Космос» в Тольятти находится в центре города в одноименном торгово-развлекательном комплексе. Такое расположение является привлекательным для многих посетителей: здесь можно не только посмотреть премьерный фильм, но и сделать нужные покупки, отдохнуть в кафе или в боулинг-зале.
В кинотеатре открыто три зрительных зала с общей вместимостью 450 мест. Для кинопоказов используется передовая техника, экраны с «серебряным» покрытием, что обеспечивает высокое качество изображения и звука.
В репертуаре — фильмы «первого экрана». Также здесь можно посмотреть трансляции TheatreHD — это концерты, спектакли, оперы и балетные постановки из известных театров России, Англии и США.
Рядом с кинотеатром располагаются кафе и бары, а также большая игровая зона с аттракционами, мультимедийными и классическими развлечениями.
При покупке билета получаете скидку 50% на один билет для именинника. Акция действует при предъявлении паспорта (документа, подтверждающего дату рождения) за 3 дня до/после Дня рождения. Для получения билетов по акции, сообщите кассиру о вашей скидке до момента совершения покупки. Акции и скидки не действуют на меморандумные фильмы.
С понедельника по воскресенье билет по 150 рублей при предъявлении студенческого или справки из школы (паспорта / свидетельства о рождении), а также по картам ISIC. На один предъявленный документ из списка - один билет со скидкой. Не действует в предпраздничные и праздничные дни и на спецпроекты кинотеатра. Для получения билетов по акции, сообщите кассиру о вашей скидке до момента совершения покупки. Акции и скидки не действуют на меморандумные фильмы.