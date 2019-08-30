Оповещения от Киноафиши
Русский
Космос

Космос

Тольятти
Адрес
г. Тольятти, ул. Карла Маркса, 57 
Телефон

+7 (8482) 77-77-31 / бронирование

Билеты от 350 ₽
О кинотеатре

Кинотеатр «Космос» в Тольятти находится в центре города в одноименном торгово-развлекательном комплексе. Такое расположение является привлекательным для многих посетителей: здесь можно не только посмотреть премьерный фильм, но и сделать нужные покупки, отдохнуть в кафе или в боулинг-зале.

В кинотеатре открыто три зрительных зала с общей вместимостью 450 мест. Для кинопоказов используется передовая техника, экраны с «серебряным» покрытием, что обеспечивает высокое качество изображения и звука.   

В репертуаре — фильмы «первого экрана». Также здесь можно посмотреть трансляции TheatreHD — это концерты, спектакли, оперы и балетные постановки из известных театров России, Англии и США.

Рядом с кинотеатром располагаются кафе и бары, а также большая игровая зона с аттракционами, мультимедийными и классическими развлечениями.

Бар
Coca-Cola
Pepsi
Диваны
9 голосов
Билеты от 350 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Космос
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 1 сеанс
19:20 от 500 ₽ ...
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 1 сеанс
23:10 от 400 ₽ ...
Драники
Драники
Сегодня 2 сеанса
10:10 от 350 ₽ 14:30 от 400 ₽ ...
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 1 сеанс
20:50 от 500 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

dalyan888 30 августа 2019, 17:32
Здравствуйте!Мы всей семьей часто ходим в кинотеатр "Космос". У нас есть карта гостя на скидку . Обычно всегда все было хорошо. Но сегодня… Читать дальше…
9 голосов
Скидки в кинотеатре
Скидка в день рождения

​При покупке билета получаете скидку 50% на один билет для именинника. Акция действует при предъявлении паспорта (документа, подтверждающего дату рождения) за 3 дня до/после Дня рождения.​ Для получения билетов по акции, сообщите кассиру о вашей скидке до момента совершения покупки. Акции и скидки не действуют на меморандумные фильмы.

В день рождения
Скидка студентам и школьникам

С понедельника по воскресенье билет по 150 рублей при предъявлении студенческого или справки из школы (паспорта / свидетельства о рождении), а также по картам ISIC. На один предъявленный документ из списка - один билет со скидкой. Не действует в предпраздничные и праздничные дни и на спецпроекты кинотеатра.​ Для получения билетов по акции, сообщите кассиру о вашей скидке до момента совершения покупки. Акции и скидки не действуют на меморандумные фильмы.

Школьникам Студентам
Кинобудни

Во вторник и среду все фильмы по акции "Кинобудни" всего за 150 рублей ! Фильмы, которые участвуют в акции можно узнать на кинокассе или позвонив по номеру 7777-31.

Фильмы в кинотеатре Космос

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
19:20 от 500 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
23:10 от 400 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:10 от 350 ₽ 14:30 от 400 ₽
