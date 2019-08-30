Кинотеатр «Космос» в Тольятти находится в центре города в одноименном торгово-развлекательном комплексе. Такое расположение является привлекательным для многих посетителей: здесь можно не только посмотреть премьерный фильм, но и сделать нужные покупки, отдохнуть в кафе или в боулинг-зале.

В кинотеатре открыто три зрительных зала с общей вместимостью 450 мест. Для кинопоказов используется передовая техника, экраны с «серебряным» покрытием, что обеспечивает высокое качество изображения и звука.

В репертуаре — фильмы «первого экрана». Также здесь можно посмотреть трансляции TheatreHD — это концерты, спектакли, оперы и балетные постановки из известных театров России, Англии и США.

Рядом с кинотеатром располагаются кафе и бары, а также большая игровая зона с аттракционами, мультимедийными и классическими развлечениями.