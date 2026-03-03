Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Аэрохолл»

Расписание сеансов кинотеатра «Аэрохолл»

Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
21:15 от 300 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
20:30 от 300 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
17:30 от 300 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
21:45 от 300 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
12:45 от 300 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
13:30 от 300 ₽ 17:15 от 300 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
16:15 от 300 ₽ 18:30 от 300 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
13:00 от 300 ₽ 14:45 от 300 ₽ 16:50 от 300 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
21:30 от 300 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
15:15 от 300 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
13:45 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 18:15 от 300 ₽ 19:20 от 300 ₽
Убежище
Убежище боевик, триллер 2026, США
2D
19:00 от 300 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
19:50 от 300 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
2D
15:00 от 300 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
14:00 от 300 ₽ 21:00 от 300 ₽ 23:30 от 300 ₽
