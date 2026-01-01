Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Аэрохолл (Тольятти) на карте Вся информация о кинотеатре
2.9 км
Космос ул. Карла Маркса, 57 
5
5.7 км
Mori Cinema Автозаводское шоссе, 6, ТРЦ «Парк Хаус»
5
7.4 км
Мадагаскар ул. Льва Яшина, 14, ТРК «Мадагаскар»
5
9.5 км
Фактор кино ул. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал»
5
12.3 км
Вега-фильм ул. Юбилейная, 40, МТДЦ «Вега»
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
