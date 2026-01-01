ТРЦ «Аэрохолл» - современный четырехуровневый торгово-развлекательный центр в Тольятти площадью более 28 тысяч квадратных метров, включающий в себя торговые зоны, развлекательные площадки и современный мультиплекс. ТРЦ «Аэрохолл» расположен в центральной части Тольятти на пересечении улицы Баныкина и Комсомольской улицы – двух крупных транспортных узлов города.

На территории торгового центра «Аэрохолл» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров («5 Карманов», Pantamo, Baon, Glance, Gloria Jeans, Incity, Zolla-дисконт, O'stin, «Твое», Serginnetti, Respect, SintaΓ, Champs Elysees, Oggi, Obuv.com, Milavitsa, Lady Collection, «Маттино обувь», PEOPLE и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas, Reebok и др.), магазин товаров для дома («Аскона» и др.), фирменный магазин техники re:Store, магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров («Буду мамой» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л'Этуаль» и др.), ювелирные салоны («Мир золота», «Злато» и др.), магазин часов, туристическое агентство «Рай Тур», книжный магазин, салон оптики «Айкрафт Оптика», цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Мегафон», «Билайн», «МТС» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви «РемБутик», студия маникюра Lemon Grass, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Сбербанк» и др.), отделение банка «Лето Банк», зоомагазин «Зоо Рай», комната матери и ребенка, аптека, химчистка, авиа- и железнодорожные кассы, театральные кассы и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Аэрохолл» функционируют современный многозальный кинотеатр «Аэрохолл», продовольственный супермаркет «Перекресток», мебельные магазины («Много мебели» и др.), супермаркет товаров для детей «Детский мир», супермаркеты бытовой техники и электроники (DNS, DOMO и др.), супермаркет спортивных товаров, супермаркет товаров для дома «Уютерра», семейный развлекательный центр «Сказочный город» и детские игровые площидки (HappyLand, PortalVirtualRealty и др.).

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено множество кафе и ресторанов («Маленькая Япония», «Папа Пекарь», «33 Пингвина», Кинокафе, кафе «Чеширский кот», лаунж-бар «Тоннель» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Аэрохолл» есть бесплатная автомобильная парковка на 500 машиномест, платный паркинг на 50 авто и «АЭРОМОЙКА».

Адрес:

г. Тольятти, ул. Баныкина, д. 74

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Аэрохолл» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по улице Баныкина или Комсомольской улице до остановки «Спецавтохозяйство»

на автобусах № 40, 46

на маршрутках № 100, 124, 127, 137, 142, 143, 203, 211, 303, 307, 310, 313, 93к

на троллейбусах № 18, 57, 7

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Аэрохолл»: 10.00 – 21.00;

Супермаркет «Перекресток»: 09.00 – 22.00;

Детский развлекательный центр «Сказочный город»: 12.00 – 21.00;

Кинотеатр «Аэрохолл»: 10.00 – 00.00;

Лаунж-бар «Тоннель»: 09.00 – 02.00;

Кинокафе: 10.00 – 00.00;

Кафе «Чеширский кот»: 10.00 – 22.00.