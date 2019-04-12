Кинотеатр «Аэрохолл» в Тольятти основался в торговом центре «Аэрохолл», по адресу ул. Баныкина 74.



Мультиплекс вмещает в себя четыре зала повышенной комфортности «Де Люкс». В одном из них демонстрируют фильмы в 3D формате. В каждом зале установлены удобные кресла со специальными держателями для закусок, качественная акустическая система, перламутровый экран и система климат контроля зима-лето.



Постоянным посетителям предусмотрена дисконтная программа, благодаря которой можно экономить на покупки билетов с помощью льгот и бонусов.



Кино-бар с закусками и напитками находится в холле кинотеатра, здесь каждому гостю предлагают традиционные продукты. Изведать настоящую русскую и итальянскую кухню можно в уютном кафе под названием «Фуд-корт», помещения вмещают в себя до 100 человек.