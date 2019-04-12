Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Тольятти Кинотеатры Аэрохолл

Аэрохолл

Тольятти
Адрес
г. Тольятти, ул. Баныкина, 74, ТРЦ «Аэрохолл»
Показать на карте
Телефон

+7 (8482) 31-00-31 / автоответчик

Позвонить

+7 (8482) 36-35-11 / бронирование

Позвонить
Билеты от 350 ₽
В избранное Уже в избранном
ТРК
Расположен в ТРЦ «Аэрохолл»

О кинотеатре

Кинотеатр «Аэрохолл» в Тольятти основался в торговом центре «Аэрохолл», по адресу ул. Баныкина 74.

Мультиплекс вмещает в себя четыре зала повышенной комфортности «Де Люкс». В одном из них демонстрируют фильмы в 3D формате. В каждом зале установлены удобные кресла со специальными держателями для закусок, качественная акустическая система, перламутровый экран и система климат контроля зима-лето.

Постоянным посетителям предусмотрена дисконтная программа, благодаря которой можно экономить на покупки билетов с помощью льгот и бонусов.

Кино-бар с закусками и напитками находится в холле кинотеатра, здесь каждому гостю предлагают традиционные продукты. Изведать настоящую русскую и итальянскую кухню можно в уютном кафе под названием «Фуд-корт», помещения вмещают в себя до 100 человек.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
VIP
Диваны
8.4 Оцените
18 голосов
Билеты от 350 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Аэрохолл
Богатыри
Богатыри
Сегодня 1 сеанс
15:30 от 400 ₽ ...
Грязные деньги
Грязные деньги
Сегодня 2 сеанса
19:15 от 450 ₽ 21:30 от 400 ₽ ...
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 3 сеанса
13:45 от 350 ₽ 17:30 от 400 ₽ 20:10 от 450 ₽ ...
Закулисье реальности
Закулисье реальности
Сегодня 3 сеанса
19:00 от 450 ₽ 21:15 от 400 ₽ 23:30 от 400 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Елена Трегубова 12 апреля 2019, 19:23
"Хеллбой"отличный фильм👍👍👍
scalli74 6 марта 2022, 20:56
Мой любимый кинотеатр
Отзывы Написать отзыв
18 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените

Фильмы в кинотеатре Аэрохолл

Сегодня 4 Завтра 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
15:30 от 400 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
19:15 от 450 ₽ 21:30 от 400 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
13:45 от 350 ₽ 17:30 от 400 ₽ 20:10 от 450 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Даже в +40 от японцев никогда не пахнет потом: их секрет до безобразия прост
В СССР сметану резали ножом и мазали на хлеб: сегодня на прилавках лежит «аналог», но вкус уже не тот — и вот почему
Хлопок, шелк, лен или бамбук: на каком постельном белье комфортнее спать в летнюю жару — и никакой кондиционер не нужен
«Я бы всем, кто тест проходит, ордена б давала»: узнали цитату? Тогда на 6 сложных вопросов о «Девчатах» ответите без проблем
Новый «Шрек 5» еще не вышел, а интернет уже обсуждает тайну Чарминга: все дело в его поразительном сходстве с Фионой — брат, сын, дядя, отец?
«Первый отдел» на паузе — а Шибанов сказал «пока» зрителям НТВ: теперь он на «России» в новом ретродетективе
Росомаху Джекмана убьют в «Судном дне», но лить слезы не стоит: новый, молодой, тестостероновый Логан во всем превосходит предшественника
3 непредсказуемых мини-сериала для «пижамного» вечера пятницы: останетесь дома и ни разу не пожалеете
«Прикол для всех металюг»: серию с рок-отсылками «Маши и Медведя» посмотрели более 100 млн раз — взрослые визжат от восторга
Сулейман посредственный, Хюррем как бочка: еще одна Роксолана катком проехалась по «Великолепному веку»
После этих сериалов хочется стереть память и посмотреть их заново: 3 российских хита последних лет — невозможно оторваться до финала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше