Киноафиша Тольятти Кинотеатры Фактор кино Расписание сеансов кинотеатра «Фактор кино»

Расписание сеансов кинотеатра «Фактор кино»

Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
21:45 от 250 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
23:50 от 250 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
13:45 от 250 ₽ 17:45 от 250 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
16:25 от 250 ₽ 20:35 от 250 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
12:20 от 250 ₽ 14:20 от 250 ₽ 16:25 от 250 ₽ 18:25 от 250 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
00:00 от 250 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
12:15 от 250 ₽ 15:30 от 250 ₽ 19:30 от 250 ₽ 22:45 от 250 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
14:15 от 250 ₽ 16:15 от 250 ₽ 18:20 от 250 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
20:25 от 250 ₽ 22:15 от 250 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
14:30 от 250 ₽ 18:40 от 250 ₽ 22:50 от 250 ₽
Человек-бензопила. Фильм
Человек-бензопила. Фильм аниме 2026, Япония
2D
20:25
