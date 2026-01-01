Всю жизнь ел окрошку на кефире – как оказалось, очень зря: от летнего супа одни проблемы – узнал у диетолога, как их избежать

Что делать, если при повороте направо автобусная полоса: инспекторы ГАИ признают только один выход

С июня без MAX будет сложнее? Что изменится для тех, кто не установил новый мессенджер — кажется, гайки закручивают еще сильнее

«Я бы всем, кто тест проходит, ордена б давала»: узнали цитату? Тогда на 6 сложных вопросов о «Девчатах» ответите без проблем

Росомаху Джекмана убьют в «Судном дне», но лить слезы не стоит: новый, молодой, тестостероновый Логан во всем превосходит предшественника

«Обходительный Петров — достойный антоним дерзкому Янковскому»: после 1 серии зрители нашли у «Фишера. Инквизитор» серьезную проблему

Сериал по лучшей игре Capcom в 26-м заменит скатившихся «Одних из нас» и «Мандалорца»: наемник и девочка-робот путешествуют в космосе

Сулейман посредственный, Хюррем как бочка: еще одна Роксолана катком проехалась по «Великолепному веку»

Новый «Шрек 5» еще не вышел, а интернет уже обсуждает тайну Чарминга: все дело в его поразительном сходстве с Фионой — брат, сын, дядя, отец?

После этих сериалов хочется стереть память и посмотреть их заново: 3 российских хита последних лет — невозможно оторваться до финала