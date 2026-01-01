Оповещения от Киноафиши
Фактор кино ТРК «Капитал»

ТРК «Капитал»

ТРК «Капитал»
Адрес
г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 21
Показать на карте
Телефон

+7 (8482) 70-52-90

Позвонить

ТРК «Капитал» - крупный шестиуровневый торгово-развлекательный комплекс в Тольятти площадью более 48 тысяч квадратных метров, включающий в себя торговые зоны, развлекательные площадки и современный мультиплекс. ТРК «Капитал» расположен в Автозаводском районе Тольятти на пересечении улицы Дзержинского и бульвара Гая, недалеко от парка «бульвар Космонавтов».

На территории торгового комплекса «Капитал» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров («5 Карманов», Pantamo, Baon, Glance, Gloria Jeans, Incity, Lady Collection, Conver, Junker и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазин товаров для дома («Шторы» и др.), магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров («Буду мамой» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л'Этуаль» и др.), ювелирные салоны («Мир золота» и др.), магазин часов, туристическое агентство, книжный магазин, салон оптики, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Мегафон», «Билайн», «МТС» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви «РемБутик», студия маникюра Lemon Grass, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Сбербанк», «Авангард», «ВТБ24» и др.), зоомагазин, комната матери и ребенка, аптека «Витафарм», химчистка, магазин «АртБагет», платежные терминалы, солярий и многое другое.

Кроме того, в ТРК «Капитал» функционируют современный многозальный кинотеатр «Вега Фильм», продовольственный супермаркет «Перекресток», мебельные магазины, супермаркет товаров для детей «Детский мир», супермаркеты бытовой техники и электроники («Эльдорадо» и др.), супермаркет спортивных товаров, супермаркет товаров для дома «Уютерра», детская площадка «Сказочный город», скалодром и фитнес-клуб AlexFitness.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено множество кафе и ресторанов (Subway, «Папа Пекарь», «БлинFest», Яmakasi, «Шанти», Ресторан «Дом Хинкали», Ресторан «Панорама» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Капитал» есть бесплатная автомобильная парковка на 300 машиномест.

Адрес:
г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 21

Как добраться?
Добраться до ТРК «Капитал» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по улице Дзержинского до остановки «Бульвар Космонавтов»

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРК «Капитал»: 10.00 – 21.00;
Супермаркет «Перекресток»: 08.00 – 00.00;
Фитнес-клуб AlexFitness: пн. – пт.: 07.00 – 00.00, сб. – вс.: 09.00 – 22.00;
Скалодром: 10.00 – 21.00;
Детская площадка «Сказочный город»: 11.00 – 21.00;
Кинотеатр «Вега Фильм»: 10.00 – 00.00;
Ресторан «Дом Хинкали»: 10.00 – 00.00;
Ресторан «Панорама»: 10.00 – 00.00.

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
