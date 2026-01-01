ТРК «Капитал» - крупный шестиуровневый торгово-развлекательный комплекс в Тольятти площадью более 48 тысяч квадратных метров, включающий в себя торговые зоны, развлекательные площадки и современный мультиплекс. ТРК «Капитал» расположен в Автозаводском районе Тольятти на пересечении улицы Дзержинского и бульвара Гая, недалеко от парка «бульвар Космонавтов».

На территории торгового комплекса «Капитал» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров («5 Карманов», Pantamo, Baon, Glance, Gloria Jeans, Incity, Lady Collection, Conver, Junker и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазин товаров для дома («Шторы» и др.), магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров («Буду мамой» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л'Этуаль» и др.), ювелирные салоны («Мир золота» и др.), магазин часов, туристическое агентство, книжный магазин, салон оптики, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Мегафон», «Билайн», «МТС» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви «РемБутик», студия маникюра Lemon Grass, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Сбербанк», «Авангард», «ВТБ24» и др.), зоомагазин, комната матери и ребенка, аптека «Витафарм», химчистка, магазин «АртБагет», платежные терминалы, солярий и многое другое.

Кроме того, в ТРК «Капитал» функционируют современный многозальный кинотеатр «Вега Фильм», продовольственный супермаркет «Перекресток», мебельные магазины, супермаркет товаров для детей «Детский мир», супермаркеты бытовой техники и электроники («Эльдорадо» и др.), супермаркет спортивных товаров, супермаркет товаров для дома «Уютерра», детская площадка «Сказочный город», скалодром и фитнес-клуб AlexFitness.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено множество кафе и ресторанов (Subway, «Папа Пекарь», «БлинFest», Яmakasi, «Шанти», Ресторан «Дом Хинкали», Ресторан «Панорама» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Капитал» есть бесплатная автомобильная парковка на 300 машиномест.

Адрес:

г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 21

Как добраться?

Добраться до ТРК «Капитал» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по улице Дзержинского до остановки «Бульвар Космонавтов»

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРК «Капитал»: 10.00 – 21.00;

Супермаркет «Перекресток»: 08.00 – 00.00;

Фитнес-клуб AlexFitness: пн. – пт.: 07.00 – 00.00, сб. – вс.: 09.00 – 22.00;

Скалодром: 10.00 – 21.00;

Детская площадка «Сказочный город»: 11.00 – 21.00;

Кинотеатр «Вега Фильм»: 10.00 – 00.00;

Ресторан «Дом Хинкали»: 10.00 – 00.00;

Ресторан «Панорама»: 10.00 – 00.00.