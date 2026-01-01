Во вторник билеты на все* фильмы по 150 рублей. Данная акция не распространяется на фильмы, ограниченные меморандумом.
Скидка 10-20% на каждый билет! 1 сопровождающий на компанию - бесплатно. Прием заявок по телефону: 8-963-919-46-41
Детский билет всего за 120 рублей, действует во все дни недели, кроме праздничных дней. Предложение действует: - детские кинобилеты (детям до 11 лет включительно) продаются на фильмы с возрастными ограничениями "0+" и "6+" на сеансы без ограничения по времени. - бесплатно, в сопровождении взрослых, на 2D и 3D-сеансы фильмов с возрастными ограничениями «0+» и «6+», допускаются дети до 3-х лет включительно при условии, что они не занимают отдельного места в зрительном зале.
Пенсионеры и зрители с ограниченными возможностями могут приобрести кинобилеты по специальной цене 150 рублей. при предъявлении одного из указанных ниже документов (ЛЮБОГО): - пенсионное свидетельство; -ветеран боевых действий; - справка пенсионера; - пенсионное свидетельство сотрудников полиции и военнослужащих; - паспорт (при предъявлении паспорта предоставлять скидку женщинам - от 55 лет, мужчинам – от 60 лет); - свидетельство ветерана труда; - пенсионный проездной с фотографией (для регионов, где такие есть);
Студенты могут приобрести кинобилет по цене 150 рублей при предъявлении студенческого. Предложение действует: - с понедельника по среду (кроме предпраздничных и праздничных дней) - на сеансы фильмов любого формата, во всех залах; - не более 1 (одного) кинобилета на один студенческий билет.
Дарим билет в кино. Акция действует за день до/после дня рождения, в день рождения. Не распространяется на фильмы, ограниченные меморандумом.
Многодетные семьи и их дети могут воспользоваться скидкой "-30%" на кинобилеты при предъявлении соответствующего документа (но не менее 120 рублей за билет). Предложение действует: - с понедельника по пятницу - на сеансы фильмов любого формата без ограничения во времени, во всех залах;