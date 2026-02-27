Кинотеатр «Фактор кино» в городе Тольятти расположен в торговом центре «Капитал».
Здесь каждый кинозал оснащен новым современным оборудованием, благодаря которому можно просматривать фильмы в цифровом формате. Для полного расслабления и комфорта, во время просмотра кино, в залах установили мягкие испанские кресла от компании Ezcaray, большой экран HarknessHall, акустическую систему расширенного формата и кондиционеры зима-лето.
Запастись прохладительными напитками и пакетами хрустящего попкорна, можно в кино-баре, он расположен в фойе кинотеатра. Там же размещены мягкие диваны, чтобы гости могли постепенно отдохнуть во время ожидания киносеанса.
Во вторник билеты на все* фильмы по 150 рублей. Данная акция не распространяется на фильмы, ограниченные меморандумом.
Скидка 10-20% на каждый билет! 1 сопровождающий на компанию - бесплатно. Прием заявок по телефону: 8-963-919-46-41
Детский билет всего за 120 рублей, действует во все дни недели, кроме праздничных дней. Предложение действует: - детские кинобилеты (детям до 11 лет включительно) продаются на фильмы с возрастными ограничениями "0+" и "6+" на сеансы без ограничения по времени. - бесплатно, в сопровождении взрослых, на 2D и 3D-сеансы фильмов с возрастными ограничениями «0+» и «6+», допускаются дети до 3-х лет включительно при условии, что они не занимают отдельного места в зрительном зале.