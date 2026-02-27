Оповещения от Киноафиши
Русский
Киноафиша Тольятти Кинотеатры Фактор кино

Фактор кино

Тольятти
Адрес
г. Тольятти, ул. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал»
Телефон

+7 919 807-72-03

Расположен в ТРК «Капитал»

О кинотеатре

Кинотеатр «Фактор кино» в городе Тольятти расположен в торговом центре «Капитал».

Здесь каждый кинозал оснащен новым современным оборудованием, благодаря которому можно просматривать фильмы в цифровом формате. Для полного расслабления и комфорта, во время просмотра кино, в залах установили мягкие испанские кресла от компании Ezcaray, большой экран HarknessHall, акустическую систему расширенного формата и кондиционеры зима-лето.

Запастись прохладительными напитками и пакетами хрустящего попкорна, можно в кино-баре, он расположен в фойе кинотеатра. Там же размещены мягкие диваны, чтобы гости могли постепенно отдохнуть во время ожидания киносеанса.
 

Расписание сеансов в кинотеатре Фактор кино
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 1 сеанс
21:45 от 440 ₽ ...
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
Сегодня 1 сеанс
23:50 от 440 ₽ ...
Драники
Драники
Сегодня 2 сеанса
10:10 от 270 ₽ 17:45 от 440 ₽ ...
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 2 сеанса
16:25 от 370 ₽ 20:35 от 440 ₽ ...
Скидки в кинотеатре
КиноВторник

Во вторник билеты на все* фильмы по 150 рублей. Данная акция не распространяется на фильмы, ограниченные меморандумом.

Коллективное посещение

Скидка 10-20% на каждый билет! 1 сопровождающий на компанию - бесплатно. Прием заявок по телефону: 8-963-919-46-41

Коллективные заявки
Детский билет

Детский билет всего за 120 рублей, действует во все дни недели, кроме праздничных дней. Предложение действует: - детские кинобилеты (детям до 11 лет включительно) продаются на фильмы с возрастными ограничениями "0+" и "6+" на сеансы без ограничения по времени. - бесплатно, в сопровождении взрослых, на 2D и 3D-сеансы фильмов с возрастными ограничениями «0+» и «6+», допускаются дети до 3-х лет включительно при условии, что они не занимают отдельного места в зрительном зале.

Детям
Фильмы в кинотеатре Фактор кино

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
21:45 от 440 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
23:50 от 440 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:10 от 270 ₽ 17:45 от 440 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
