Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Тольятти, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Тольятти
Кинотеатры
Вега-фильм
Расписание сеансов кинотеатра «Вега-фильм»
Расписание сеансов кинотеатра «Вега-фильм»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Скидки и акции
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
2D
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
22:05
от 480 ₽
Горничная
триллер
2025, США
2D
19:40
от 480 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
21:30
от 480 ₽
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
20:20
от 480 ₽
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
2D
10:00
от 320 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
13:45
от 370 ₽
17:45
от 400 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
10:15
от 320 ₽
15:30
от 400 ₽
20:55
от 480 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
12:45
от 370 ₽
17:40
от 400 ₽
19:30
от 480 ₽
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
2D
19:50
от 480 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
14:40
от 370 ₽
16:45
от 400 ₽
18:50
от 480 ₽
Супер Мишка
приключения, анимация
2024, Китай
10:55
от 320 ₽
Счастлив, когда ты нет
комедия, драма, мелодрама
2025, Россия
12:20
от 370 ₽
Убойные каникулы
комедия, триллер
2009, Канада
16:30
от 400 ₽
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
2D
10:05
от 320 ₽
21:20
от 480 ₽
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
2D
15:35
от 400 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
10:50
от 320 ₽
11:55
от 320 ₽
16:10
от 400 ₽
18:00
от 480 ₽
22:05
от 480 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
В 2026 году все смотрят именно эти 3 турецких сериала: до сих пор держаться в топах рейтингов и сердцах зрителей
Шеф в «Бриллиантовой руке» — на самом деле агент КГБ? Эта теория переворачивает весь смысл комедии
«Люди на такое подсаживаются»: теперь понятно, почему «Первый отдел» стал самым популярным сериалом России
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Об этих интерьерах мечтала половина СССР: вспомните 5 фильмов по спальням и гостиным (тест для внимательных)
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667