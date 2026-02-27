Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Вега-фильм»

Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
22:05 от 480 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
19:40 от 480 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
21:30 от 480 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
20:20 от 480 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
10:00 от 320 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
13:45 от 370 ₽ 17:45 от 400 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
10:15 от 320 ₽ 15:30 от 400 ₽ 20:55 от 480 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
12:45 от 370 ₽ 17:40 от 400 ₽ 19:30 от 480 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
19:50 от 480 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
14:40 от 370 ₽ 16:45 от 400 ₽ 18:50 от 480 ₽
Супер Мишка
Супер Мишка приключения, анимация 2024, Китай
10:55 от 320 ₽
Счастлив, когда ты нет
Счастлив, когда ты нет комедия, драма, мелодрама 2025, Россия
12:20 от 370 ₽
Убойные каникулы
Убойные каникулы комедия, триллер 2009, Канада
16:30 от 400 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
10:05 от 320 ₽ 21:20 от 480 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
2D
15:35 от 400 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
10:50 от 320 ₽ 11:55 от 320 ₽ 16:10 от 400 ₽ 18:00 от 480 ₽ 22:05 от 480 ₽
