С понедельника по четверг (с 10:00 по 18:00) детям до 5 лет – вход бесплатный. Детям с 5 до 7 лет включительно билет по цене 100 рублей на все сеансы. Кроме фильмов в 3D формате. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
С понедельника по четверг (с 10:00 по 18:00) билет по цене 100 рублей при предъявлении пенсионного удостоверения на все сеансы. Кроме фильмов в 3D формате. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
С понедельника по четверг (с 10:00 по 18:00) билет по цене 100 рублей при предъявлении школьного пропуска на все сеансы. Обращайте внимание на возрастные ограничения фильмов. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий возраст. Кроме фильмов в 3D формате. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
При покупке одного билета в день рождения именинника – второй билет в подарок. Скидка действует при предъявлении паспорта, водительских прав или иного документа, удостоверяющего дату рождения и личность именинника. Кроме фильмов в 3D формате. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
В среду билет по цене 100 рублей при предъявлении студенческого билета на все сеансы. Обращайте внимание на возрастные ограничения фильмов. Кроме фильмов в 3D формате. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Во вторник при покупке 2-х билетов, третий в подарок. Кроме фильмов в 3D формате. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Во вторник скидка 50% при покупке одного билета в LOVE SEAT – зону. Кроме фильмов в 3D формате. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.