С понедельника по четверг (с 10:00 по 18:00) детям до 5 лет – вход бесплатный. Детям с 5 до 7 лет включительно билет по цене 100 рублей на все сеансы. Кроме фильмов в 3D формате. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.