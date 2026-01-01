Оповещения от Киноафиши
Билеты для детей

С понедельника по четверг (с 10:00 по 18:00) детям до 5 лет – вход бесплатный. Детям с 5 до 7 лет включительно билет по цене 100 рублей на все сеансы. Кроме фильмов в 3D формате. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Билеты для пенсионеров

С понедельника по четверг (с 10:00 по 18:00) билет по цене 100 рублей при предъявлении пенсионного удостоверения на все сеансы. Кроме фильмов в 3D формате. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Билеты для школьников

С понедельника по четверг (с 10:00 по 18:00) билет по цене 100 рублей при предъявлении школьного пропуска на все сеансы. Обращайте внимание на возрастные ограничения фильмов. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий возраст. Кроме фильмов в 3D формате. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

День рождения

При покупке одного билета в день рождения именинника – второй билет в подарок. Скидка действует при предъявлении паспорта, водительских прав или иного документа, удостоверяющего дату рождения и личность именинника. Кроме фильмов в 3D формате. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

День студента

В среду билет по цене 100 рублей при предъявлении студенческого билета на все сеансы. Обращайте внимание на возрастные ограничения фильмов. Кроме фильмов в 3D формате. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Третий не лишний

Во вторник при покупке 2-х билетов, третий в подарок. Кроме фильмов в 3D формате. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

День влюблённых

Во вторник скидка 50% при покупке одного билета в LOVE SEAT – зону. Кроме фильмов в 3D формате. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
