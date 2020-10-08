Кинотеатр «Вега-фильм» в Тольятти работает по адресу ул. Юбилейная, 40.



Данный мультиплекс располагает тремя залами: синим, зеленым и красным. Общее количество посадочных мест в кинотеатре – 465. Каждый зал оснащен современной технологией, с помощью которой посетители имеют возможность насладиться фильмами в 3D формате.

Киноцентр по качеству кинопоказа соответствует всем требованиям мирового стандарта.

Основной репертуар кинотеатра – это российские новинки и премьеры мирового кино.

Для удобства кинозалы оборудованы комфортабельными креслами и системой кондиционирования.

Напитки и закуски продаются в кинобаре, который находится в просторном холле. Там же для гостей размещены мягкие диваны.