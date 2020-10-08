Оповещения от Киноафиши
Русский
Вега-фильм

Вега-фильм

Тольятти
Адрес
г. Тольятти, ул. Юбилейная, 40, МТДЦ «Вега»
Телефон

+7 (8482) 53-59-59 / бронирование

Билеты от 320 ₽
О кинотеатре

Кинотеатр «Вега-фильм» в Тольятти работает по адресу ул. Юбилейная, 40.

Данный мультиплекс располагает тремя залами: синим, зеленым и красным. Общее количество посадочных мест в кинотеатре – 465. Каждый зал оснащен современной технологией, с помощью которой посетители имеют возможность насладиться фильмами в 3D формате. 

Киноцентр по качеству кинопоказа соответствует всем требованиям мирового стандарта.
Основной репертуар кинотеатра – это российские новинки и премьеры мирового кино.

Для удобства кинозалы оборудованы комфортабельными креслами и системой кондиционирования.
Напитки и закуски продаются в кинобаре, который находится в просторном холле. Там же для гостей размещены мягкие диваны. 

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Coca-Cola
Pepsi
Диваны
9.0 Оцените
12 голосов
Билеты от 320 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Вега-фильм
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
22:05 от 480 ₽ ...
Горничная
Горничная
Сегодня 1 сеанс
19:40 от 480 ₽ ...
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 1 сеанс
21:30 от 480 ₽ ...
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
Сегодня 1 сеанс
20:20 от 480 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Евгений Кузьменков 8 октября 2020, 10:09
хороший, удобный кинотеатр, за что его люблю - это звук. поэтому и еду именно туда через полгорода.
Любовь и Николай Сапрыкины (Банникова) 15 марта 2024, 11:40
Очень любим кинотеатр, посещаем всё премьеры семьёй, рекомендую
12 голосов
Скидки в кинотеатре
Билеты для детей

С понедельника по четверг (с 10:00 по 18:00) детям до 5 лет – вход бесплатный. Детям с 5 до 7 лет включительно билет по цене 100 рублей на все сеансы. Кроме фильмов в 3D формате. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Билеты для пенсионеров

С понедельника по четверг (с 10:00 по 18:00) билет по цене 100 рублей при предъявлении пенсионного удостоверения на все сеансы. Кроме фильмов в 3D формате. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам
Билеты для школьников

С понедельника по четверг (с 10:00 по 18:00) билет по цене 100 рублей при предъявлении школьного пропуска на все сеансы. Обращайте внимание на возрастные ограничения фильмов. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий возраст. Кроме фильмов в 3D формате. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Школьникам
Фильмы в кинотеатре Вега-фильм

Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
22:05 от 480 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
19:40 от 480 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
21:30 от 480 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
