Кинотеатр «Вега-фильм» в Тольятти работает по адресу ул. Юбилейная, 40.
Данный мультиплекс располагает тремя залами: синим, зеленым и красным. Общее количество посадочных мест в кинотеатре – 465. Каждый зал оснащен современной технологией, с помощью которой посетители имеют возможность насладиться фильмами в 3D формате.
Киноцентр по качеству кинопоказа соответствует всем требованиям мирового стандарта.
Основной репертуар кинотеатра – это российские новинки и премьеры мирового кино.
Для удобства кинозалы оборудованы комфортабельными креслами и системой кондиционирования.
Напитки и закуски продаются в кинобаре, который находится в просторном холле. Там же для гостей размещены мягкие диваны.
С понедельника по четверг (с 10:00 по 18:00) детям до 5 лет – вход бесплатный. Детям с 5 до 7 лет включительно билет по цене 100 рублей на все сеансы. Кроме фильмов в 3D формате. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
С понедельника по четверг (с 10:00 по 18:00) билет по цене 100 рублей при предъявлении пенсионного удостоверения на все сеансы. Кроме фильмов в 3D формате. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
С понедельника по четверг (с 10:00 по 18:00) билет по цене 100 рублей при предъявлении школьного пропуска на все сеансы. Обращайте внимание на возрастные ограничения фильмов. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий возраст. Кроме фильмов в 3D формате. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.